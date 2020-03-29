مهندس بجامعة عجمان يبتكر روبوتاً يرصد مصابي كورونا عن بعد

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

تمكن المهندس محمد عثمان بلوله نائب مدير مركز جامعة عجمان للابتكار مساعد محاضر في قسم هندسة المعدات الطبية بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة عجمان من ابتكار روبوت كوفيد 19 (COVID-19 Robot)، وهو روبوت مصمم لرصد المصابين بفايروس كورونا والمعروف بكوفيد 19.

ويتألف النظام من الروبوت ووحدة تحكم، كما يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، حيث يقوم الروبوت برصد وقياس الأعراض الأكثر شيوعا لمرض كوفيد - 19 وقياس ارتفاع درجة حرارة المرضى من مسافة تصل إلى مترين باستخدام كاميرا حرارية، كما يستخدم مقياسا للحرارة بدون لمس، ويفحص الصعوبة في التنفس للمرضى بقياس نسبة تركيز الأكسجين في الدم ومعدل نبضات القلب ويرصد العطس والكحة.

تقنية

وقال بلولة ان الروبوت مزود بمنظومة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بحيث تتعرف على أعراض مرض الكوفيد 19 عن طريق تحليل الكلام الصوتي مع الأشخاص، ثم تقوم بعرضها بطريقة مرئية في وحدة التحكم التي تتكون من عدد من الشاشات التي تعرض كل المعلومات حول المرضى والمشتبه بإصابتهم بالفايروس، كما تحتوي على شاشة متصلة بكاميرا بخاصية تصوير الفيديو بتقنية 360 درجة في الروبوت تعطي الشخص المتحكم إمكانية رؤية كل ما يحدث بجانب الشخص المشتبه بإصابته بالفايروس، ويستطيع الشخص المتحكم بالروبوت التحدث مع الشخص المشتبه بإصابته بالفايروس، مبينا ان الهدف الاساسي من المشروع حماية خط دفاعنا الأول ضد فايروس كوفيد 19،، وهم الفرق والكوادر الطبية، وكافة العاملين في القطاع الصحي في الدولة من الأطباء والممرضين والمسعفين والإداريين والفنيين والعامليين في منافذ الدولة ورجال الأمن وحماية أفراد المجتمع من العدوى، كما أن المشروع تم تصميمه انطلاقا من واجبنا القائم عل تسخير العلم للمساهمة في الحد من انتشار المرض وحماية أفراد المجتمع من العدوى.

تحكم

وبين ان الروبوت يعمل بشكل ذاتي أو عن طريق التحكم من وحدة التحكم، ويمكن التحكم فيه ورؤية المعلومات من أي مكان في العالم لأنه يعمل بتقنية انترنت الأشياء، حيث تم تصميم النموذج الأولي للروبوت في فترة أقل من أسبوعين نظرا للانتشار السريع والواسع للمرض، ولسرعة العدوى وتصنيف منظمة الصحة العالمية لفايروس الكورونا كوفيد-19 كوباء عالمي، كما زود الروبوت بنظام تعقييم ذاتي بعد كل استخدام لوقاية المستخدمين الآخرين، كما يعرض معلومات حول البيئة المحيطة بالروبوت مثل درجة الحرارة والرطوبة ويُصدر الروبوت رسائل تحذيرية صوتية للأشخاص الموجودين للتباعد الجسدي عند التعرف على مريض يعاني من أعراض فايروس الكورونا أو عند عدم ترك مسافة آمنه بين الأشخاص.

لافتا الى انه يمكن تطبيق المشروع في المطارات ومنافذ الدولة و المراكز التجارية والمستشفيات والعيادات والجامعات والمدارس ومحطات المترو، اضافة الى كافة الاماكن التي تشهد اكتظاظا بالأشخاص.

تفعيل

واضاف بلولة ان مركز جامعة عجمان للابتكار يعتبر إضافة نوعية لتعزيز مفهوم الذكاء الاصطناعي وتفعيل دوره في المشاريع التي يتبناها خصوصا تلك المشاريع التي تحقق استراتيجية الجامعة المتمثلة بالتنوع والشمولية والمسؤولية المجتمعية والتميز، فهو منبر للابتكار يتيح فضاءات أرحب للتفاعل الخلاق بين الطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والجهات الحكومية وقطاعات المجتمع المختلفة، كما يعمل المركز على تبادل الأفكار وإيجاد الحلول لبعض التحديات التي تواجهنا من خلال الابتكارات المتنوعة.