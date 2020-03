هواوي تتبرع بـ 90 ألف مواد طبية لنيويورك

تبرعت هواوي بـ 10 آلاف كمامة، و 20 ألف قطعة ملابس طبية واقية، و10 آلاف قفازات، و 50 ألف نظارات واقية لولاية نيويورك، وفقاً لموقع "تشاينا دايلي".

وشكر حاكم نيويورك أندرو كومو عبر حسابه الرسمي في تويتر عدة شركات منها شركة هواوي، إذ كتب: "شكرا هواوي على الكمامات، والبدلات الواقية والنظارات الطبية والقفازات."

Thank you to:



-The Office of @NewYorkStateAG for protective masks and gloves

-The Commission on Independent Colleges and Universities in NY (@CICU) for ventilators and PPE

-JUDY for N-95 masks

-@Huawei for N-95 masks, isolation gowns, medical goggles and gloves



