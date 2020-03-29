هواوي تتبرع بـ 90 ألف مواد طبية لنيويورك

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تبرعت هواوي بـ 10 آلاف كمامة، و 20 ألف قطعة ملابس طبية واقية، و10 آلاف قفازات، و 50 ألف نظارات واقية لولاية نيويورك، وفقاً لموقع "تشاينا دايلي".

وشكر حاكم نيويورك أندرو كومو عبر حسابه الرسمي في تويتر عدة شركات منها شركة هواوي، إذ كتب: "شكرا هواوي على الكمامات، والبدلات الواقية والنظارات الطبية والقفازات."

Thank you to:



-The Office of @NewYorkStateAG for protective masks and gloves

-The Commission on Independent Colleges and Universities in NY (@CICU) for ventilators and PPE

-JUDY for N-95 masks

-@Huawei for N-95 masks, isolation gowns, medical goggles and gloves



4/5 — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 26, 2020

وتفاعل المغردون على تويتر مع تغريدة كومو حيث عبر معظمهم عن رفضهم لتبرعات هواوي، إذ قال أحدهم: "على هواوي أن تدفع أكثر من مجرد كمامات ونظارات واقية". وقال آخر :"هواوي هل هذه الكمامات مزودة بأجهزة تصنت"، وعلق آخر "لا تستخدموا هذه المنتجات.. هواوي تمثل خطرا على الأمن الأمريكي."

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قامت بحظر التعامل مع شركة هواوي ووضعتها على القائمة السوداء، بعد اتهامها بالتجسس على الولايات المتحدة مما سبب أزمه بين البلدين.

وتنفي هواوي أن منتجاتها تمثل تهديدا أمنيا، وتقول إنها مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وكان أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك قد أعلن حالة الطوارىء في الولاية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في نيوروك الـ 52 ألف إصابة 883 وفاة.