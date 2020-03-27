تويتر للتواصل بين الأطباء والمرضى في إسبانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

في ظل الإغلاق التام الذي تعرفه إسبانيا وارتفع عدد الوفيات من الأطباء إلى إلى 13 طبيبا، قام بعض الأطباء وفريق التمريض في أحد المستشفيات باللجوء إلى تويتر للتواصل مع المرضى ومن هم بحالة إلى علاج ليس بسبب كورونا وحسب، بل بمختلف الأعراض المرضية كالأمراض الجلدية وتلك المتعلقة بالمسالك البولية، وفق "يورونيوز".

أطباء الأمراض الجلدية يطلون حسابا مشتركا لتقديم الاستشارة عن بعد

أخبر سيرجيو أليك، طبيب الأمراض الجلدية بمستشفى كوينكا، يورونيوز أن 100 طبيب أمراض جلدية قد أطلقوا حسابًا مشتركًا عبر تويتر بعد تلقيهم مئات طلبات الاستشارة عبر حساباتهم الشخصية في سائل التواصل الاجتماعي.

وقال سيرجيو أليك، طبيب الأمراض الجلدية بمستشفى كوينكا: "ترمي المبادرة إلى مساعدة المرضى الذين يعانون من مشاكل جلدية ليست بالمستعجلة لكنهم يحتاجون إلى الاهتمام بهم وتقديم النصح لهم. وهذا من شأنه أن يساعد في تجنب التنقلات غير الضرورية إلى المستشفيات التي تغص الآن بالزائرين والمرضى".

إسبانيا تتخطى الصين في وفيات فيروس كورونا

وزارة الصحة في إسبانيا، أعلنت أول امس الأربعاء ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى أكثر من أربعة آلاف وفاة و56 ألف إصابة بكورونا المستجد، لتتخطى إسبانيا معدلات الوفاة بسبب المرض في الصين، والتي بدأ فيها انتشار الفيروس في ديسمبر الماضي 2019.

وتحتل إسبانيا المركز الثاني عالميًا في أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا بعد إيطاليا.

وقد نشرت مقاطع فيديو نشاهد فيها ممرات تغص بالأشخاص ومرضى ترافقهم عبوات الأكسجين داخل مستشفيين بمدريد.