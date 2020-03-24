ميزات بمنصة «ميكروسوفت تيمز»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «مايكروسوفت» عن ميزات وقدرات جديدة عبر منصتها التعاونية «Microsoft Teams»، حيث تعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الشركة الرامية إلى تمكين المؤسسات وفرق الأعمال والأفراد، عبر تزويدهم بأفضل الأدوات التي تساعدهم على البقاء متصلين من أي مكان مع ضمان الحفاظ على مستوى إنتاجيتهم.

وقال جاريد سباتارو نائب رئيس شعبة Microsoft 365: يوافق هذا الأسبوع الذكرى السنوية الثالثة للمنصة وأنا سعيد لما حملته هذه السنين الثلاث من إنجازات رائعة في طياتها، ونحن شغوفون برؤية المؤسسات على مستوى العالم وهم يقومون بتحويل أعمالهم عبر منصة مايكروسوفت «Teams».