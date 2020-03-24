رذاذ منقذ للأرواح

ابتكرت شركة سويسرية أمريكية طلاءً على شكل رذاذ يمكن استخدامه كمنتج لإنقاذ أرواح سائقي الدراجات والمشاة والرياضيين من حوادث السير.

يفيد موقع «يانكو ديزاين» بأن الابتكار قائم على طلاء «لايف باينت» لشركة سيارات «فولفو»، وهو طلاء غير سام عاكس للضوء يبدو غير مرئي في وضح النهار، لكن ما إن يحل الظلام، حتى يلتقط الطلاء الأضواء الشاردة ويعكسها، مما يسبب في إضاءة الكائن المطلي.

عبوة الرذاذ الجديدة «البيدو 100 باينت» تأتي بتنوع من دائم ونصف دائم وغير دائم، ويمكن استخدامها على كل شيء من الثياب إلى الجدران والحيوانات الأليفة. كما أن الطلاء غير سام لكن لا ينبغي ابتلاعه.