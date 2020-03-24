موسيقى من «أي شيء»

«بلايترونيكا» عبارة عن أطقم رقمية لإيجاد تفاعلات حسية وتجارب موسيقية تفاعلية. يمكن لتلك التكنولوجيا الصوتية أن تصنع الموسيقى من أي شيء تقريباً، بشرط أن تكون المادة موصلة للكهرباء، وهذا يتيح الشعور بالصوت بطريقة جديدة تماماً.

تقيس حدة اللمسات وتحولها إلى صوت مطلقة عالماً من الاحتمالات الجديدة في ما يتعلق بالتجارب في المجال الصوتي.

التكنولوجيا عبارة عن جهاز صغير موصول بالكمبيوتر يمكن وضعه في راحة اليد. نظام الجهاز بلوحين مع كابلات ومقاطع يمكن توصيلها إلى أشياء عدة مثل الفواكه والمياه وحتى الأصدقاء، ومن ثم توصيل الطرف الآخر بالكمبيوتر، وطالما الكائن موصل للكهرباء فهناك صوت له، يمكن حتى قياس حدة اللمس إذا تشكلت سلسلة بشرية والتي هي فعلياً التغير في المقاومة الكهربائية. التكنولوجيا تدرج لائحة من 16 كائناً يمكن تجربته في محاولة أولى، ولكنها تتيح للمخيلة الانطلاق وتشجيع الابتكار.