مطعم برسالة «صفر نفايات»

كل ما يراه أو يتفاعل معه رواد أول مطعم برسالة «نفايات صفر» في بريطانيا، هو شيء معاد تدويره، من الكراسي إلى الأطباق وغيرها.

المطعم من تصميم نينا وودكروفت المصممة المشهورة بتركيزها على الاستدامة، وفقاً لمراسل «فايننشال تايمز»، تيم هايوارد.

يوجد في سقف مطعم «سيلو» ذات العوارض الحديدية شبكة قرمزية تحمل ألواحاً من الصوف الملبد، تشكل نوعاً من غيوم اصطناعية للعزل واستيعاب الصوت.

بعض الطاولات مصنوعة من الرماد المستدام، المغطى بأغلفة بلاستيك معاد تدويرها، فيما بعض المقاعد والطاولات تمت زراعتها بدلاً من صنعها، من الجزء النباتي من الفطريات، التي تم تحويلها إلى قوالب ثم خبزها لتتصلب إلى بنية على شكل رغو ة بوزن خفيف، تتصف بالقوة وقابلة للتحلل كلياً.

لا توجد أي أغلفة بالبلاستيك في المطعم، كما أن الزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام. ولا يستقبل المطعم أي إمدادات طعام موضوعة في عبوات بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة.