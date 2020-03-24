أطقم عناية طبيعية

تبني حياة بنفايات متدنية، يشمل التخلي عن البلاستيك ذي الاستخدام الواحد، عدا نفايات المكبات عن طريق الاستهلاك المدروس المسؤول، ما يعني خفض وإعادة استخدام وإعادة تدوير في الممارسة.

فإذا كنت تنظر في الانتقال إلى حياة خالية أو منخفضة النفايات، أصبح هذا الانتقال متوفراً أكثر، وفقاً لموقع «ياهو لايف ستايل»، عن طريق بدائل لكل مادة تستخدم يومياً، يمكن الاختيار بينها على موقع آمازون.

تشمل إحدى مجموعات الأطقم المعروضة: غلافاً للطعام من شمع العسل، وقشاً قابلاً لإعادة الاستخدام، وحقيبة تسوق من الحبال المعشقة، وأكياس تنقية هواء من الفحم، وأكياساً لإزالة الروائح الكريهة من الخيزران.