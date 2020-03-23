آبل تلغي القيود على شراء أجهزة آيفون عبر الانترنت بسبب «كورونا»

المصدر: شنغهاي - رويترز

أظهرت زيارة للمتاجر الإلكترونية لشركة آبل أمس، أن الشركة تخلت عن تقييد المشتريات الإلكترونية لهواتف آيفون التي تقتصر على جهازين فقط.



وتتيح قوائم المشتريات من المتاجر الإلكترونية في مناطق عديدة من الولايات المتحدة إلي هونغ كونغ والبر الرئيس للصين للعملاء شراء أكثر من 10 أجهزة ولكن القيود مستمرة بالنسبة لبعض طرازات آيباد وماكبوك. وامتنعت آبل عن التعقيب.



وهذا الشهر، قالت آبل إنها ستغلق جميع متاجر التجزئة خارج البر الرئيسي للصين وتايوان وهونغ كونغ وماكاو وهو ما يعني التحول فعلياً لموقعها الإلكتروني.