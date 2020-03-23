تطبيقات ذكية تساعد على البقاء بالمنزل

المصدر: دبي- البيان

برزت في الآونة الأخيرة العديد من التطبيقات الذكية، التي تساعد الناس في مختلف أنحاء العالم على البقاء في منازلهم بعد تفشي فيروس «كورونا» بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. وقد أصبح كل من مغسلة الملابس ومتجر البقالة والمواعيد الطبية وخدمات التنظيف والحرفيين وخدمات التعليم على بعد لمسة زر واحدة من أي شخص.

أول هذه التطبيقات تخص متاجر كارفور، والتي تعتبر واحدة من أكبر سلاسل هايبر ماركت وسوبر ماركت في العالم، لذلك يمكن للشخص العثور على كل ما يحتاجه عبر استخدام تطبيق لطلب أي سلعة يريدها فتصل إلى باب منزله في أقل من ساعة.

أيضاً هناك تطبيق خاص بصيدليات «لايف»، فكل ما يحتاجه الشخص عند استخدام هذا التطبيق هو إرسال صورة عن الوصفة الطبية وبطاقة التأمين، ليتم توصيل الأدوية المطلوبة إلى باب منزله، كما يمكن طلب أي منتجات صيدلانية لا تحتاج إلى وصفة طبية من خلال التطبيق.

كذلك هناك تطبيق خاصة بغسيل الملابس وهو «Washmen»، والذي يقدم خدمات استلام وتنظيف وكي وتوصيل الملابس، وهو ما يتيح التركيز على الأشياء الأخرى بدلاً من تضييع الوقت والجهد في تنظيف الملابس. أيضاً هناك تطبيق «زوماتو» لتوصيل الطعام وهو في الأصل شركة ناشئة للمطاعم وتوصيل الطعام تأسست 2008، ويوفر معلومات عن المطاعم إضافة لقوائم الطعام وآراء العملاء.