عبوات «نودلز» صديقة للبيئة

تمكنت الطالبة الأسترالية إميلي انريكا من صنع تغليف ورقي 100 % لعبوات النودلز. العبوات مصنوعة من لب الورق وهي قابلة للتحلل بنسبة 100 %، ويمكن إعادة تدويرها وهي آمنة في المايكرويف، وخضعت للاختبار من قبل وكالة الدواء والأغذية الأمريكية.

تصميمها سهل الحمل عندما تكون المواد حارة في الداخل، مسكة العبوة من لب الروق أيضاً، وتأتي مع ملصق غلاف للحفاظ على، النودلز، حتى الملعقة مصنوعة من لب الروق لتقليل النفايات.

في عام 2018 أظهرت دراسة أن 103 مليارات عبوة من النودلز الجاهز بيعت في أنحاء العالم، لسهولة طهيها وسعرها المتدني ما يجعلها ذات شعبية بين صغار السن.