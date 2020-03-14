غوغل تطوّر موقعا إلكترونيا لتحديد الحاجة لفحص كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن مجموعة "غوغل" العملاقة تطور موقعا إلكترونيا يتيح لكل أميركي معرفة ما إذا كان في حاجة للخضوع لفحص فيروس كورونا المستجد تبعا للأعراض المسجلة لديه، وإيجاد أقرب مكان للقيام بذلك.

وقال الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي من حديقة البيت الأبيض "غوغل تساعد في تطوير موقع إلكتروني (...) لتحديد ما إذا كانت ثمة حاجة لإجراء فحص وتسهيل ذلك في مكان ميسّر في الجوار".

وسيغطي هذا الموقع الإلكتروني الذي يعمل على إنجازه 1700 مهندس بحسب ترامب، الولايات المتحدة و"جزءا كبيرا من العالم".

وأوضح الرئيس الأميركي الذي واجه اتهامات بالتقليل من خطورة هذه الأزمة الصحية العالمية في مرحلة أولى، أن "هدفنا الأول يقضي بوقف تفشي الفيروس ومساعدة جميع الأميركيين المصابين".

وأكدت "غوغل" في تغريدة عبر "تويتر" هذه المعلومة قائلة "نطوّر أداة للمساعدة في فرز الأشخاص الذين يحتاجون للخضوع إلى فحص الكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - 19".

وقد كُلفت "فيريلي"، الوحدة الصحية في مجموعة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل"، إنجاز هذه المهمة.

وأوضحت "غوغل" أن "فيريلي بدأت المراحل الأولى لتطوير (الموقع) وهي تعتزم المباشرة بتجربته في منطقة سان فرانسيسكو، أملا في توسيع نطاقه لاحقا".

وأعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن موعد بدء العمل بهذا الموقع سيحدد مساء الأحد.

وقال "ستتمكنون من تصفح هذا الموقع وإدخال الأعراض التي تشعرون بها وستحصلون على معلومات عما إذا كنتم بحاجة للخضوع إلى فحص أم لا"، قبل الإرشاد إلى أقرب نقطة متاحة للخضوع لهذه الفحوص.

ولفت بنس إلى أن شركات ستتيح استخدام مواقف السيارات فيها لكي يتمكن الناس من إجراء الفحوص من داخل سياراتهم.