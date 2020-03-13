«تويتر» تلزم موظفيها بالعمل من المنزل

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس أن شركة تويتر ألزمت جميع موظفيها بالعمل من المنزل، وذلك بعد أن كانت أوصت في السابق بهذا الأمر.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية تفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان حول العالم.

وتمتلك الشركة الأمريكية التي يوجد مقرها في سان فرانسيسكو أكثر من 35 مقراً حول العالم.

وألزمت شركة تويتر بالفعل موظفيها في هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية بالعمل بشكل إلزامي عن بُعد، حيث يرجع هذا القرار جزئيًا إلى القيود الحكومية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى تطبيق هذا القرار على جميع مقارها حول العالم، قالت تويتر إنها ستواصل دفع الرواتب للمتعاقدين والعاملين بأجر بالساعة لتغطية ساعات العمل الاعتيادية.

وتفرض السلطات المحلية وسلطات الولايات أيضًا حظرًا على تجمعات الحشود الكبيرة، في حين علقت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين الموسم الحالي بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس لدى أحد لاعبي فريق يوتا غاز.