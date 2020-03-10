نبتة تشحن الهواتف الذكية

توصل فريق من العلماء من جامعة سيدني لطريقة استخدموا فيها نفايات نبتة دوريان كريهة الرائحة لابتكار مخزون الطاقة لشحن كهربائي سريع يصلح بدءاً من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية.

وكشف الأستاذ الجامعي فنسنت غوميز وفريقه عن عملية تحوّل النفايات الإحيائية للفاكهة إلى مكثّف فائق يمكنه تخزين كميات هائلة من الطاقة. ودوّن فريق البحث واصفاً عمله بالقول: «إن الدقة البنيوية للكتلة الحيوية الطبيعية للفاكهة ذات المسام التدرجية المتطورة عبر ملايين السنين توفر مصدراً هائلاً كنموذج لتركيب المواد ذات الأساس الكربوني.

وإن الخصائص المتكاملة لمساحة السطح الواسع وقابلية التوصيل بين الأسطح والمواقع الناشطة بين الأوجه البينية قادرة على تسهيل التفاعلات الكهروكيميائية والانتشار الإيوني وكثافة حامل الشحنة العالية».