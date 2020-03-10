مساكن من الفطريات

تختبر وكالة الفضاء «ناسا» تقنيات يمكن من خلالها بناء هيكليات من الفطريات لتصبح بيوتاً مستقبلية على النجوم وتؤدي ربما إلى المزيد من الطرق المستدامة للعيش على الأرض كذلك. ويعمد مشروع هندسة الفطريات إلى خلق نماذج تكنولوجية قادرة على «تربية» المساكن على سطح القمر ولا سيما من الفطريات والخيوط الدقيقة غير المرئية داخل الأرض التي تشكل الجزء الأساسي من الغزل الفطري.

ويستهدف المشروع المستقبل حيث يمكن للمستكشفين البشر جلب مواطن متراصّة مصنوعة من مواد خفيفة قائمة على الفطريات في حالة السبات التي تدوم فترات الرحلات الطويلة نحو المريخ مثلاً.