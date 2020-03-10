روبوت يتعلم المشي في ساعتين

نجح باحثون بالتعاون مع غوغل للروبوتات في جعل رجل آلي يتعلم المشي ذاتياً خلال ساعتين، دونما الاعتماد على تجارب ومحاولات المحاكاة. وتمكّن العلماء عبر استخدام تقنيات تعزيز التعليم المعمّق، وهو نوع من تعليم الآلة، الذي يستعير من مفاهيم تستخدم في علم النفس، من تفادي مسألة البرمجة المعقّدة لكل أمر متعلق بالمشي، كما تجنب اختبارات المحاكاة. وفي حين يعتبر مجال تنقّل الروبوت عبر التعليم الذاتي حديثاً فإن الخطوة المنجزة توفر ما يكفي من الأدلة على إمكانية تحقيق النجاح.

وقد ساعد تخطي عملية الترميز، التي تستغرق وقتاً طويلاً كما تجارب المحاكاة علماء الروبوتات من تمضية المزيد من الوقت في اختبار كيفية تفاعل الروبوت مع محيطه، الأمر الذي يدفع لوضع تطبيقات للروبوتات المتنقلة كتلك المتخصصة في عمليات البحث والإنقاذ والعمليات العسكرية.