أحذية نباتية مستدامة

تشكيلة فاخرة من الأحذية النباتية مشروع أطلقته أخيراً إحدى العلامات الراقية في مجال الأزياء تركيزاً منها على مسألة الاستدامة. «بيفري» المصنوعة في إيطاليا يصفها موقع انستغرام الذي نشر أولى الصور بأنها «أحذية نباتية» تتميز بتصاميم تقدمية لافتة في عالم الأزياء.

ولا تعتبر التشكيلة مجرّد أحذية تتسم بالوعي البيئي، بل ذات حسّ مميز أنيق، بدأت كما يقول المصمم من فكرة إبداع شيء ما ذي هدف. وتأتي الأحذية جميعها خالية من الجلد في تحدّ كبير للمصمم الذي يعتبر أن هذا ما سيكون عليه المستقبل. وتضم المجموعة أحذية بكعب يصل إلى 100 ملليمتر وجورب للكاحل بكشكش قابل للفصل مصنوع من مواد مستدامة كالبلاستيك والنيلون المعاد تدويرهما.