تدوير ذكي للجلد الطبيعي

قدّمت شركة متخصصة بالتكنولوجيا الخضراء بديلاً للجلد الأصلي من المنظورين الاقتصادي والمستدام. عمدت إلى اللجوء لمصادر من مخلفات الجلد المأخوذة فقط من مصانع القفازات الصناعية، حيث يتطلب الإنتاج استخدام القليل من مادة الكروم وبعض المعالجات.

ويتم انتقاء المخلفات بعناية لضمان أفضل جودة قبل أن تخضع للهرس وإعادة الالتحام مع مادة المطاط أو اللاتيكس الطبيعي. لتسفر النتيجة عن منتج خفيف عالي المتانة يتمتع بمظهر وإحساس الجلد التقليدي.

وفي ظل استعداد عدد متزايد من المستهلكين لاستخدام المنتجات االمستدامة، وفق أنظمة التدوير الذكي، تتطلع الشركة بعد سنوات من الابتكار والاختبار لتوسيع عمليات الإنتاج والتعاون مع مزيد من الشركات في مختلف القطاعات.