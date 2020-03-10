مقاضاة «فيسبوك» في أستراليا

المصدر: (كانبرا - د ب أ)

أعلن مكتب مفوض المعلومات الأسترالي أن المفوض يتهم «فيسبوك» بارتكاب تدخلات خطيرة في خصوصية المستخدمين، وأنه رفع دعوى ضد الشركة أمام المحكمة الاتحادية.

وتردد أن بيانات مستخدمي «فيسبوك» قد تم الكشف عنها لشركة «كامبريدج أناليتيكا» للأبحاث، المنحلة حالياً، والتي تورطت في فضيحة عالمية في عام 2018 بعد أن استخدمت بشكل خادع بيانات «فيسبوك» من ملايين الملفات الشخصية في حملات سياسية.

ووفقاً لمفوض المعلومات الأسترالي، تم الكشف عن المعلومات الشخصية لمستخدمي فيسبوك لتطبيق «Thisis Your Digital Life»، وذلك لغرض يختلف عن سبب طلب المعلومات في البداية.

ولم يقم الكثيرون بتنزيل التطبيق، وتم تمرير معلوماتهم عبر استخدام أصدقائهم على فيسبوك للتطبيق، حسبما يقول المكتب، موضحاً أن التسريب الذي حدث بين مارس 2014 ومايو 2015، أثر على نحو 311 ألفاً و127 مستخدماً، في انتهاك لقانون الخصوصية الأسترالي.