خطوات تطبيق "الوضع الليلي" على واتساب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة واتساب إطلاق خاصية مهمة وهي "الوضع الليلي".



وتحول خاصية "الوضع الليلي" أو "الوضع الغامق" خلفية التطبيق الشهير إلى اللون الغامق الذي يميل للسواد، كما أنها ستحول جميع المحادثات إلى سوداء، عوضا عن البيضاء الفاتحة التي تعود عليها المستخدمين.

ويستطيع مستخدمو الهواتف بنظامي أبل وأندرويد استخدام الخاصية الجديدة، التي تمتلك لونا جذابا، وراحة أكبر للأعين، بحسب سكاي نيوز.

أيفون

ولتطبيق "الوضع الغامق" في هواتف أيفون، على المستخدمين اتباع خطوات بسيطة، لن تستغرق أكثر من دقيقة.

الخطوة الأولى تكمن بتحديث تطبيق واتساب، إن لم يتم تحديثه بشكل أوتوماتيكي. وللتحديث، على المستخدم الذهاب لتطبيق واتساب على متجر أبل "أبل ستور"، والنقر على كلمة "تحديث"، وأن لم تكن موجودة، فيعني ذلك أن التطبيق تم تحديثه أوتوماتيكيا.

وبعد تحديث التطبيق، على المستخدم الذهاب للإعدادات العامة للهاتف، ثم اختيار خاصية "شاشة العرض والإضاءة"، ثم اختيار "الوضع الغامق"، بدلا عن "الوضع الفاتح"، مما سيحول خلفية الهاتف إلى السوداء، وكذلك تطبيق واتساب.

أندرويد

ولاختيار الوضع الغامق على هواتف أندرويد، وأبرزها هواتف هواوي وسامسونغ وغوغل، على المستخدم اختيار الوضع من داخل تطبيق واتساب.

بالبداية، على المستخدم تحديث التطبيق، من خلال متجر غوغل، أو "غوغل ستور"، بالنقر على تطبيق واتساب واختيار خاصية التحديث.

وبعد تحديث التطبيق، على المستخدم الدخول لوتساب، واختيار "الخصائص"، أو "settings "، ثم اختيار قسم "الدردشات"، ثم اختيار لون الخلفية، سواء الغامق أو الفاتح.

وهكذا مع مع هذه الخاصية الجديدة، يكون واتساب قد سار على خطى تطبيق إنستغرام، المملوك أيضا من فيسبوك، والذي أتاح الخلفية السوداء لمستخدمي التطبيق قبل أشهر.