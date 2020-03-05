فيسبوك تعلن أول إصابة لأحد موظفيها بفيروس كورونا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أعلن متحدث باسم شركة فيسبوك في بيان أنه تم تشخيص أحد موظفيها بعدوى فيروس كورونا بمكتبها في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول إصابة في الشركة.

وأوضحت الشركة أن آخر دوام للموظف ، كان في مكتب فيسبوك في ستاديوم إيست بسياتل في 21 فبراير. وقد نبهت الشركة الموظفين ليلة الأربعاء وقالت إن مكتب سياتل سيغلق أمام جميع الموظفين حتى 9 مارس. كما تم تشجيع الموظفين في سياتل على العمل من المنزل حتى نهاية الشهر.

ونقل موقع بلومبرغ عن متحدث باسم الشركة قوله في بيان: "تم تشخيص إصابة موظف في مكتب ستاديل إيست لدينا بفيروس كوفيد 19، ولقد أبلغنا موظفينا ونتابع نصيحة مسؤولي الصحة العامة.. أولويتنا هي صحة الجميع وسلامتهم".