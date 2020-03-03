كوك: إدارة ترامب تدخلت لدعم «أبل» في الهند

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخلت لدعم تواجد الشركة في السوق الهندية.

وأجرى كوك مقابلة تلفزيونية مع شبكة «فوكس بزنيس» الأمريكية الأسبوع الماضي، وأفاد خلالها بأن تدخل إدارة ترامب ذلل الكثير من المعوقات التي كانت تحول دون توغل «أبل» في السوق الهندية، ومنها على سبيل المثال أن الشركة كانت لا تستطيع في الماضي أن تبيع منتجاتها في الهند، سواءً بالشكل التقليدي أو عبر الإنترنت، إلا من خلال طرف ثالث. ونتيجة لذلك، لم تتجاوز حصة «أبل» في سوق الهواتف الذكية الهندية 3% فقط في عام 2018، في الوقت الذي كانت تهيمن فيه الشركات الهندية على هذه السوق.

وقال كوك: «أرى الهند بمقام فرصة هائلة لنا. ولسنين طويلة لم نكن نستطيع دخول سوقها إلا من خلال شريك، ولم نرغب في ذلك. وإنما أردنا أن نظل مسيطرين على علامتنا التجارية، وأن نمضي قُدُمَاً على هذا النحو».

وأكد كوك أن «أبل» لم تعد بحاجة إلى شريك لدخول السوق الهندية بعد الآن، وذلك بعد أن تدخلت إدارة ترامب لصالحها.

وأضاف: «تعاملت الإدارة مع الحكومة الهندية بشأن هذا الوضع وصنعت التغيير».

وذكر كوك أن «أبل» ستبدأ خلال العام الجاري مبيعاتها عبر الإنترنت في الهند، فيما تهدف لتأسيس أول متجر لها هناك خلال العام المقبل.

ومن المعروف أن ثمة علاقة صداقة وثيقة تربط بين ترامب وكوك.

وكان ترامب قد زار الهند الأسبوع الماضي وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، غلبت عليها القضايا التجارية بين البلدين.