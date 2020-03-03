مضاد حيوي بتعلم الآلة

تمكن التعلم العميق من اكتشاف مضاد حيوي يمكنه قتل البكتيريا الخطيرة الأكثر مقاومة في العالم.

وأفاد العلماء بأن الخوارزميات التي تستخدم في تعزيز أنظمة التعرف على الوجوه والسيارات ذاتية القيادة، تمكنت من ابتكار دواء يعمل بطرق مختلفة عن مضادات الجراثيم، وهو الأول من نوعه عبر إطلاق الذكاء الاصطناعي في مكتبات رقمية واسعة من المركبات الصيدلانية.

وأظهرت الاختبارات أن العقار أزال مجموعة من سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بما في ذلك الراكدة البومانية، والمعوية، المصنفان في منظمة الصحة العالمية أنهما «حرجان» لاستهدافات المضادات الحيوية.

قام الباحثون أولاً بتدريب خوارزميات على «التعلم العميق» لتحديد أنواع الجزيئات التي تقتل البكتيريا، فقاموا بتغذية البرنامج بمعلومات عن الخصاص الخلوية والجزيئية لنحو 2500 دواء ومركب. ثم أطلقها العلماء لاستيعاب مكتبة بأكثر من 6 آلاف مركب، فركزت على مركبات تبدو فعالة ولكنها ليست كالمضادات الحيوية الموجودة.

واستغرقت الخوارزميات ساعات لتقييم المركبات والخروج بمضاد حيوي واعد، أطلق عليه الباحثون تسمية هاليسين.