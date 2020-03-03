تنبؤ مبكر للطقس

ابتكرت جامعة رايس نظاماً حاسوبياً بالتعلم العميق يعلّم نفسه التنبؤ بشكل أدق بأحوال الطقس القاسية، كموجات الحر أو البرد، وذلك قبل خمسة أيام باستخدام حد أدنى من المعلومات عن الظروف الجوية الحالية. ومن المفارقات وفقاً لموقع «تكسبلور»، أن شبكة جامعة رايس للتعلم الذاتي تستخدم «شبكة الكبسولة العصبية» وهي طريقة عفا عليها الزمن مع قدوم الكمبيوتر في الخمسينات.

أثناء التدرّب، تتعلم الآلة مئات الخرائط، وتظهر كل خريطة حرارة السطح والضغط الجوي على ارتفاع خمسة كيلومترات، وكل زوج يدرس تلك الظروف على مسافة عدة أيام. بعد تدريبه، فإن النظام أصبح قادراً على فحص خرائط لم ير مثلها من قبل ويتنبأ بالطقس القاسي قبل خمسة أيام بنسبة 85% من الدقة.

يعتقد أن النظام قد يخدم كنظام إنذار مبكر للتنبؤ بالطقس.