تقارير صحافية آلية

أظهرت وكالة «رويترز» قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز مجال الأخبار بطرق غير مسبوقة، عبر إعلانها عن بناء نموذج أولي لنظام موجز للأخبار الرياضية، وهو آلي بالكامل مع مقدم برامج.

النظام طُور بالتعاون مع شركة «سينثسيا»، وهو يسخّر الذكاء الاصطناعي في تركيب لقطات مسجلة مسبقاً لمقدم أخبار في تقارير جديدة تماماً. ويعمل بطريقة مماثلة لمقاطع فيديو الأخبار المزيفة «ديبفايك» على الرغم من تركيبه مع بيانات واردة حدثت بالفعل.

يتمحور الأمر حول استخدام توأم رقمي وشبكات عصبية توليفية. و«النظام من جزأين» يستخدم أولاً الخوارزميات لجمع تصوير مباريات في الوقت الحقيقي، مع إعداد تقارير بتغذية للبيانات كل دقيقة بدقيقة لكل ما حصل في المباراة، وهذا يتيح التوليد أوتوماتيكياً لأي تقرير بدمج الكلمات التي تصف الحدث مع الصورة ذات صلة.

تستخدم «رويترز» أساساً الخوارزميات والبيانات الحية لإنشاء ملخصات نصية لمباريات كرة القدم، لكن نظامها الجديد يولّد عدداً غير محدد من تقارير مباريات مركبة باستخدام صورته، ويتم تسليمها جميعاً على الفور بعد كل انتهاء مباراة أو حتى خلال المباراة.