أخشاب مقاومة للمياه والعفن

يقوم باحثون أمريكيون بمعالجة الأخشاب، لتصبح صديقة للبيئة بشكل أكبر، متجنبين استخدام المواد الكيميائية الضارة لمنعها من التعفن.

بحسب ما نشره موقع إخباري، استفاد الفريق من التقنية الحالية، التي ترسب طبقة رقيقة للغاية من أكسيد المعادن في التركيب الخلوي للخشب، ليثبت الطلاء فعاليته ضد امتصاص المياه.

يجري وضع الخشب في غرفة محكمة وبضغط منخفض، ليتم بعدها إدخال غاز أكسيد المعادن، ثم تتخلل جزيئات الغاز الخشب مستخدمة مسامها المترابطة كونها طريقاً داخلياً، ما يخلق تفاعلًا بين الخشب والغاز، ليتشكل طلاء أكسيدي معدني على الهيكل الداخلي.