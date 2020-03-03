رئيس تنفيذي جديد لـ«نوكيا»

المصدر: (ستوكهولم- د ب أ)

أعلنت مجموعة «نوكيا» الفنلندية للاتصالات عن تعيين بيكا لوندمارك رئيساً تنفيذياً لها، وذكرت المجموعة في بيان أن لوندمارك، وهو فنلندي الجنسية، سيتولى المنصب في الأول من سبتمبر المقبل، ليحل محل راجيف سوري.

ويرأس لوندمارك (56 عاماً) حالياً مجموعة «فورتام» للطاقة، ومقرها فنلندا، وسبق أن شغل العديد من المناصب العليا في نوكيا بالفترة من 1990 إلى 2000.

ولفت ريستو سيلاسما، رئيس مجلس إدارة نوكيا، إلى أن لدى لوندمارك خبرة طويلة في شبكات الاتصالات، والرقمنة الصناعية، والعمل في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين.