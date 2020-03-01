فيسبوك تلغي أهم مؤتمراتها بسبب فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة فيسبوك إلغاء مؤتمر المطورين السنوي F8 بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، " كوفيد -9 " .

وكان من المقرر عقد المؤتمر خلال الفترة من 5 إلى 6 مايو القادم، ولكن المؤتمر بصورته المعتادة أُلغي،

وتقول فيسبوك: إن أحداثًا مُستضافةً محليًا، ومقاطع فيديو، ومحتوًى مباشرًا ستحل محل المؤتمر.

وأضافت الشركة في بيان: " في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن COVID-19، اتخذنا القرار الصعب بإلغاء المكون الشخصي لـ F8 هذا العام، وذلك من أجل إعطاء الأولوية للصحة والسلامة لشركائنا المطورين والموظفين، وكل من يساعد في إقامة F8".

وأوضحت فيسبوك أنها استكشفت خيارات أخرى تسمح بإقامة المؤتمر، ولكنها خلصت إلى أنه من المهم بالنسبة لها أن نستضيف حدثًا شاملًا، وأنه لم يكن من الصواب إقامة F8 دون حضور المطورين الدوليين.