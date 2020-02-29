«إل جي يوبلاس» أفضل ابتكار للواقع الافتراضي

المصدر: بكين - البيان

فازت شركة إل جي يوبلاس المشغلة للهاتف المحمول في كوريا الجنوبية بجائزة أفضل ابتكار للهواتف المحمولة في مجال الوسائط والترفيه عن خدمات الواقع الافتراضي على شبكة 5 جي في حفل جوائز 2020 العالمية للهواتف المحمولة (GLOMO).

وتم تنظيم الجوائز من قبل جي أس أم أيه (GSMA)، وهي مؤسسة صناعية تمثل مصالح أكثر من 750 مشغل شبكات للهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم. وتعد خدمة الواقع الافتراضي لشركة إل جي يوبلاس الأولى عالمياً في مجال 5 جي التجاري، وتتميز خدمتها الحائزة جوائز، U + VR، بأكثر من 1500 تجربة VR مثل مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد ومقاطع فيديو بدقة 4 كي العالية، وقد جمعت الخدمة مكتبة ضخمة من المحتوى، مصممة لجذب مجموعة واسعة من المستهلكين، بما في ذلك: الألعاب، والعروض، والرياضة الحية، والأفلام، وصالات العرض البانورامية، والمحتوى التعليمي، وأفلام الكوميديا وأسلوب الحياة.