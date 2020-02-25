مضاد بالذكاء الاصطناعي

توصل باحثون من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا وباستخدام خوارزمية التعلم الآلي إلى مركب لمضاد حيوي جديد فعّال، أثبت من خلال التجارب المخبرية قدرته على قتل أسوأ البكتيريا المسببة للأمراض بما في ذلك تلك المعروفة بمقاومة المضادات الحيوية المعروفة كافة، كما تمكن من القضاء على نوعين من الالتهابات في نوعين من الفئران.

وتم تصميم النموذج الكومبيوتري القادر على تحرّي أكثر من مئة مليون مركب كيميائي في غضون أيام قليلة، لانتقاء مضادات حيوية مبدئية تستطيع قتل البكتيريا باستخدام آليات تفوق العقاقير الموجودة حالياً.