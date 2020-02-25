صاروخ موفّر للوقود

طور علماء من جامعة واشنطن نوعاً جديداً من المحركات يدعى محرك التفجير الدوّار الذي يعد بجعل الصواريخ أكثر توفيراً للوقود وبالتالي أخف وزناً وأقل تعقيداً لناحية الإنشاء.

ووتوصل الباحثون لبناء نموذج حسابي يوضح كيفية عمل تلك المحركات. ويمكن استناداً للمعلومات أن يتمكن المهندسون للمرة الأولى من تطوير اختبارات تحسّن تلك المحركات وتجعلها أكثر ثباتاً.

ولمحرك التفجير الدوّار مقاربة مختلفة لاحتراق الوقود الدفعي حيث إنه مصنوع من أسطوانات أحادية المركز تتيح تدفق وقود الاحتراق في الفجوة بين الأسطوانات عقب الإشعال فيشكل إطلاق الحرارة السريع موجة صادمة عبارة عن دفع غازي قوي مع ضغط وحرارة أكبر وأسرع من الصوت.