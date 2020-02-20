ميزة جديدة قريباً على تويتر

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

هل ستطلق تويتر بدورها بعد شرائها Chroma Labs، ميزة "القصص" الخاصة بها؟

الشبكة الاجتماعية استحوذت للتو على الشركة المتخصصة في إنشاء الصور ومقاطع الفيديو، ما يسمح لها بإنشاء محتوى بتنسيق رأسي (وهو ما تفتقده الآن) كما هو معمولا به في سنابشات و"قصص" انستغرام.

يذكر أن الشركة الناشئة Chroma Labs المكونة من سبعة أشخاص تأسست العام 2018 بواسطة موظفين سابقين في فيسبوك وانستغرام، والذين كانوا يعملون بالأخص على "قصص" انستغرام، وكذلك على تأثيرات الواقع المعزز المكرسة للمرشحات أو المعروضة على سماعات الواقع الافتراضي Oculus.

ميزة تدرج قريبا في تويتر

وقالت Chroma Labs في بيان نُشر على موقعها، إنها تريد "منح الناس طرقًا أكثر إبداعًا للتعبير عن أنفسهم في المحادثات" على تويتر.

وبحسب موقع (01net )، فإن تويتر تختبر باستمرار ميزات وطرقا جديدة لعرض التغريدات والتفاعلات.

إلى ذلك، عرضت تويتر عبر تطبيقها التجريبي "twttr"، منشوراً مفاده أنه من الممكن قريبًا ظهور ميزة اختيار المستخدمين الذين يحق لهم الرد على تغريداتنا.

ولحد الساعة لم تصدر من تويتر أية إشارة حول ما يمكن لفريق Chroma Labs عمله في تطبيقها، وأيضًا حول إمكانية توافر هذه الميزات سالفة الذكر في تطبيق الشبكة الاجتماعية.