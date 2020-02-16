غوغل تحذف أكثر من 500 إضافة ضارة لمتصفح كروم من متجرها الرسمي على الإنترنت

المصدر: نيويورك - وكالات

أزالت شركة غوغل أكثر من 500 إضافة ضارة لمتصفح كروم من متجرها الرسمي على الإنترنت بعد تحقيق مشترك دام شهرين أجراه فريق الأمن Duo Security التابع لشركة «سيسكو» الذي وجد أن هذه الإضافات تحقن الإعلانات الضارة.

وتعد هذه الإضافات جزءًا من حملة للإعلانات والاحتيال كانت تعمل منذ يناير 2019 على الأقل، بالرغم من أن الأدلة تشير إلى احتمال أن يكون الفاعل وراء المخطط نشطًا منذ 2017، ويعتقد فريق البحث أيضًا أن المجموعة التي نظمت هذه العملية ربما كانت نشطة منذ أوائل 2010.

ووفقًا للتحقيق، فإن هناك 70 إضافة من هذه الإضافات جرى تثبيتها أكثر من 1.7 مليون مرة، وعند مشاركة هذا الاكتشاف مع غوغل، حددت الشركة 430 إضافة من إضافات المتصفح الأكثر إشكالية، وأُلغي تنشيطها جميعاً.