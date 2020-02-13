مايكروسوفت تحذر من ثغرات خطيرة في أنظمة ويندوز

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شركة مايكروسوفت من وجود بعض الثغرات البرمجية الخطيرة في أنظمة ويندوز، وأعلنت عن إطلاقها تصحيحا أمنيا لمعالجة بعض هذه المشكلات.

وأشارت مايكروسوفت في تدوينة لها بأن التحديث الجديد صحح ثغرة برمجية خطيرة في متصفحات إكسبلور تدعى CVE-2020-0674 كان قد أشير إليها سابقا، ويمكن استغلالها في اختراق الحواسب وبياناتها.

وتبعا للخبراء في مايكروسوفت فإن الثغرة المذكورة كانت ستمكن الهاكرز من اختراق الحواسب والتحكم بها عن بعد، في حال قام أصحاب تلك الاجهزة بالنقر على رابط لصفحة إنترنت وهمية.

والثغرة المذكورة كانت ستمكن الهاكرز من اختراق الحواسب والتحكم بها عن بعد، في حال قام أصحاب تلك الاجهزة بالنقر على رابط لصفحة إنترنت وهمية، بحسب روسيا اليوم.

وكشفت مايكروسوفت أن التحديث الأمني الجديد لأنظمة ويندوز الذي أطلقته مؤخرا يعالج ثغرة برمجية خطيرة أخرى تحمل الرمز CVE-2020-0662.

ومن بين الثغرات التي يعالجها هذا التحديث أيضا ثغرة تحمل رمز CVE-2020-0689، كان بالإمكان استغلالها لاختراق الحواسب وتحميل برمجيات خبيثة فيها.

ولتفادي مثل هذه المشكلات وعدم الوقوع ضحية لقراصنة الإنترنت وبرامجهم الخبيثة نصحت مايكروسوفت مستخدمي أنظمة ويندوز بتحميل التحديثات الأمنية الجديدة التي تطلقها بشكل دوري، والحرص على عدم النقر على روابط مجهولة المصدر ترسل لهم عبر الإنترنت.

وكانت مايكروسوفت قد حذرت مؤخرا من ثغرة خطيرة اكتشفت في أنظمة "ويندوز-10"، تستغل في إرسال برمجيات خبيثة لحواسب المستخدمين، أو إرسال فيروسات "الفدية" الخطيرة لهم.