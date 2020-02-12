15 طريقة مختلفة لاستخدام تطبيق "خرائط غوغل"

المصدر: البيان الإلكتروني

بمناسبة مرور 15 عام على انطلاق خرائط Google، اصدرت غوغل 15 طريقة مختلفة لاستخدام التطبيق تحوي عدة ميزات في التطبيق قد لايعرفها البعض وهي كالآتي:

1. يمكنكم حفظ موقع موقف السيّارة الخاص بكم عبر تثبيته على التطبيق.

2. خاصيّة الأمان على خرائط Google: إمكانيّة مشاركة المسار مع الأهل والأصدقاء، وتلقّي التنبيهات عند الخروج عن المسار بأكثر من 500 متر.

3. سواء كنتم في الطريق إلى المنزل إو إلى مدينة جديدة، يمكنكم الاستفادة من ميّزة "الاكتشاف Explore" على خرائط Google لإيجاد أكثر المطاعم والوجهات شعبيّة.

4. خيارات المسار للتمكّن من تجنّب الطرق السريعة أو بوابات الطرق المدفوعة.

5. ميزة التنقل واستخدام الخريطة بدون إنترنت خاصّة أثناء السفر، بعد تحميل خريطة الوجهة المتجهين إليها.

6. يمكنكم تحديد وقت المغادرة والوصول على التطبيق لإيجاد أقصر وأفضل خيارات الطرق.

7. تفعيل ميّزة التنقل بالدراجة الناريّة لمعرفة أقصر الطرق وأكثرها أمانًا، متوفرة في مصر والجزائر وتونس.

8. يمكنكم التحكم بالبيانات الشخصيّة على التطبيق ضمن قائمة "بيانات في خرائط Google"، وإحدى الخيارات هي ميّزة الحذف التلقائي للأنشطة والمعلومات.

9. أثناء المشي، ينصح بتغيير نوع الخريطة إلى القمر الصناعي Satellite لرؤية المعالم بشكل أدق، بالإضافة إلى ميزة التجول الافتراضي أو ما يعرف ب Street View لمشاهدة بعض المعالم السياحية واكتشاف الطرق حول العالم.

10 . يمكنكم حفظ الأماكن التي تعتادون زيارتها ضمن قائمة الأماكن المفضّلة لسهولة البحث عنها في التطبيق.

11. ستكشف لكم ميّزة المخطط الزمني كافّة الأماكن والمدن والرحلات التي قمتم بزيارتها مؤخرًا.

12 . يمكنكم بسهولة إضافة محطة جديدة على المسار الأصلي، لو أردتم تعبئة الوقود أو تناول الطعام أثناء الرحلة.

13. لجميع ركّاب الدرّاجات أو الرياضيّين كافّة، يمكنكم تحديد موقعكم بدقّة عبر مشاركة إحداثيّات الموقع، وقياس المسافة بين موقعين أثناء التدريب.

14. سيظهر لكم على الشاشة الرئيسية للتطبيق عدّاد لسرعة المركبة التي تستخدمونها أثناء الرحلة.

15. يمكنكم الإنضمام لمجتمع المرشدين المحليّين (Local Guides) لتعديل المعلومات الأساسية للشركات والمحلات على الإنترنت والمساهمة بإعطاء معلومات دقيقة عن المنطقة المجاورة لكم على التطبيق.