في اليوم العالمي للإنترنت الآمن.. تويتر توجه رسالة مهمة

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، دعت تويتر لاستخدام الخصائص والميزات المتوفرة لديها بهدف التحكم في تجربة المستخدمين على تويتر.

ونشرت تويتر على حسابها الرسمي مجموعة من الفيديوهات توضح كيفية التخلص من المتابعين المزعجين وكتم المحادثات الخاصة وكيفية استخدام التكنولوجيا للكشف عن التغريدات التي تنتهك القوانين غيرها من المميزات التي يوفرها الموقع لمستخدميه.

كيفية حظر حساب pic.twitter.com/BDi9egCDke — Twitter MENA (@TwitterMENA) February 11, 2020

كيفية كتم حساب pic.twitter.com/k5BwayVb9P — Twitter MENA (@TwitterMENA) February 11, 2020

كيفية كتم محادثة pic.twitter.com/lBW6RmMvCe — Twitter MENA (@TwitterMENA) February 11, 2020

كيفية كتم كلمة أو موضوع pic.twitter.com/04C4saqjQV — Twitter MENA (@TwitterMENA) February 11, 2020

كيفية التحكم بالتنبيهات pic.twitter.com/DQdeNKxYRw — Twitter MENA (@TwitterMENA) February 11, 2020

استخدام التكنولوجيا للكشف عن التغريدات التي تنتهك القوانين pic.twitter.com/A3FC1M6dfH — Twitter MENA (@TwitterMENA) February 11, 2020

الإبلاغ عن الانتهاكات pic.twitter.com/yAHRYxgVnf — Twitter MENA (@TwitterMENA) February 11, 2020