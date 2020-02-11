في اليوم العالمي للإنترنت الآمن.. تويتر توجه رسالة مهمة

المصدر:
  • إعداد - راضية آيت خداش
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بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، دعت تويتر لاستخدام الخصائص والميزات المتوفرة لديها بهدف التحكم في تجربة المستخدمين على تويتر.

ونشرت تويتر على حسابها الرسمي مجموعة من الفيديوهات توضح كيفية التخلص من المتابعين المزعجين وكتم المحادثات الخاصة وكيفية استخدام التكنولوجيا للكشف عن التغريدات التي تنتهك القوانين غيرها من المميزات التي يوفرها الموقع لمستخدميه.

 

كلمات دالة:
  • جديد التقنية،
  • اليوم العالمي للإنترنت الآمن،
  • تويتر
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