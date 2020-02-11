إيلون ماسك يدعو إلى حذف "فيسبوك" لهذا السبب!

المصدر: البيان الإلكتروني

من المعروف أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، ومارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لفيس بوك ليسا أفضل أصدقاء، ففى عام 2017 قال "ماسك" إن فهم "زوكربيرج" لمستقبل الذكاء الاصطناعى محدود، والآن وصف "ماسك" شبكة فيس بوك بأنها "عرجاء" وقام بتغريد هاشتاج #DeleteFacebook، وفقاً لموقع اليوم السابع.

وبحسب موقع TOI الهندى فتعود تفاصيل الأزمة إلى قيام "ماسك" بالرد على تغريدة ساشا بارون كوهين الحائزة على جائزة الأوسكار، حول فيس بوك ومارك زوكربيرج، ليرد "ماسك" مطالبا إياها بحذف حسابها على فيس بوك: "#DeleteFacebook It’s lame"، حيث جاء في تغريدة "ساشا": "نحن لا نسمح لشخص واحد بالتحكم في الكهرباء لـ 2.5 مليار شخص، لماذا نسمح لشخص واحد بالتحكم في المعلومات التي يراها 2.5 مليار شخص، يجب أن يكون موقع فيس بوك خاضعًا للتنظيم من قبل الحكومات، ولا يحكمه إمبراطور!".