درون الانهيارات الثلجية

طورت شركة «بلوبيرد ماونتن» الألمانية طيارة «باودر بي» المسيّرة لإنقاذ الغارقين بفعل الانهيارات الثلجية. وتعتبر الدرون صغيرة الحجم خفيفة الوزن يمكن حملها باليد.

وقد أثبتت فعاليتها في حالة الطوارئ. وتعمل على تعقب الضحايا عبر استخدام إشارة المرشد الملاحي التي يبثها جهاز إرسال واستقبال.

وقد خضع تصميم الدرون للتحديث بغية العمل في ظروف قاسية تشمل الرياح العاتية والعواصف الثلجية، وبرز لون الهيكل الأصفر والبرتقالي لتسهيل رؤية الجهاز من بعيد. ويمكن لـ«باودر بي» الهبوط على مسافة خمسة أمتار من الضحية لتضييق نطاق البحث.