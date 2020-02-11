غرافين من ثفل القهوة

كشف عالم فيزيائي من جامعة رايس في هيوستن عن طريقة جديدة لتصنيع الغرافين عن طريق قانون جول مستخدماً أية مادة تحتوي على الكربون سواء كانت فضلات الطعام أو نفايات البلاستيك ونشارة الخشب وإطارات المطاط والفحم.

والفحم النباتي الحيوي وكوك النفط من مصافي البترول. حتى أنه يمكن صنعها من ثفل القهوة، حيث يقول البروفسور دي شوان لونغ المسؤول عن الدراسة إنه كلما زاد المحتوى الكربوني في النموذج سهُل تحويله إلى مادة الغرافين.

ولا تستهلك عملية إنتاج غرام من الغرافين سوى 7.2 كيلو جولات من الطاقة الكهربائية، ويأمل العلماء بإنتاج كيلوغرام من الغرافين الرخيص في اليوم خلال عامين. وتعد العملية بفوائد بيئية عدة عبر تحويل النفايات إلى مادة الغرافين التي تقوي الإسمنت.