أصغر جيم في العالم.. فضائي

طوّر قسم التكنولوجيا في وكالة «ناسا» مركز تدريبات كاملاً اختصره بجهاز «هاندي جيم» القادر على تمرين كل من أجزاء أجسام رواد الفضاء.

لا يتعدى وزن الجهاز الرطلين، ويمكن وضعه في الحقيبة مع الملابس، لكنه مزود بإكسسوارات لتمرين كل عضلات الجسم مع ثلاثة مستويات من الصعوبة، وإمكانية الاتصال بتقنية البلوتوث لرصد مدى التقدم مع ممارسة التمارين الرياضية.

يذكر أن مراكز التدريب الرياضي المخصصة للفضاء غالباً ما تكون عبارة عن قطع متعددة الاستخدامات مضغوطة تستخدم تقنية القصور الذاتي لتدريب العضلات وتقديم أفضل التمارين لرواد الفضاء مع تقليص إمكانية حدوث الإصابات.