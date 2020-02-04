تطبيق إلكتروني للاستدامة

مشروع تطبيق جديد على الهاتف يمكنه عن طريق مسح رمز «كيو آر كود» أن يكشف عن مقدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمياه وأي مواد نادرة تدخل في إنتاج أي جهاز إلكتروني.

بما في ذلك معرفة أين يمكن التخلص منه.

هذا هو طموح البرنامج الجديد التجريبي «بوابة مواطن». يهدف التطبيق إلى مساعدة الشركات في صنع منتجات بطرق أكثر استدامة وبمصادر أخلاقية.

والاستجابة لطلب المستهلكين المتزايد للشفافية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، مع المزيد من إعادة التدوير واستخدام السلع المعاد تصنيعها.

التطبيق نتاج شراكة بين شركة برامج «إس إيه بي»، وشركة الحلول التقنية المستدامة «افرليدجر» وشركة صناعية كبرى، ومنتدى الاقتصاد العالمي.