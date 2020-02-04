عادة ما تكون الإجراءات المتبعة لمنع نسخ المنتجات وتزويرها غير مضمونة بحيث يجري تزويرها.

أخيراً، طور فريق من الباحثين في جامعة تزبور الهندية، حبراً نانوياً بالكاد يمكن اكتشافه تحت الضوء المرئي، لكنه يتوهج عند إبقائه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

وقد أظهر الحبر إمكانية استخدامه كمادة مضادة للتزوير على الورق والبلاستيك.

المركب النانوي للحبر لديه هيكل معقد لمنع التقليد. من خلال وضعه في مذيبات عضوية يتحول إلى حبر يمكن استخدامه مباشرة للكتابة أو لوضع علامة.

يتوهج الحبر بلون سماوي أزرق أخضر عندما يتعرض للأشعة فوق البنفسجية، كما أنه

مقاوم للمياه ويمتاز بالإستقرار لعدة أشهر.