بدلة تحذير للإطفائي

تتميز بدلة الإطفائي الحالية بأنها مقاومة للحرارة وصولاً إلى درجة معينة، لكن عازل الحرارة هذا يخدّر حواس الإطفائي.

، بحيث أنه يصبح غير قادر على معرفة الدرجة التي وصلت إليها الحرارة بالفعل من حوله، مما يعرضه للحروق.

أخيراً، صنع مركز الابتكار البلجيكي «ايميك» بالتعاون مع جامعة "جنت" البلجيكية، بدلة ذكية جديدة مع مجسات حرارة إلكترونية مدمجة داخلها، لتحذير الإطفائيين ضد مخاطر الحرارة المرتفعة.

وتقليص احتمال الإصابات. عندما تصبح الحرارة عالية جداً عند مستوى 60 درجة حرارة مئوية سلسيوس، يتلقى الإطفائيون إشارة تحذير صوتي للتصرف على وجه السرعة.

وإبعاد أنفسهم عن مصدر الخطر. وفي الاختبارات الاولية التي أجريت على تصميم البدلة، تمكنت المجسات من العمل تحت حرارة عالية، ولم تشكل الالكترونيات أي مخاطر إضافية على السلامة.