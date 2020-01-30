فيسبوك تتيح ميزة جديدة لجميع مستخدميها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فيسبوك أن ميزة Off-Facebook Activity، التي تساعد في الحفاظ على خصوصية البيانات باتت متاحة لجميع مستخدمي موقعها المخصص للتواصل الاجتماعي.

وكان مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، قد كشف لأول مرة في مايو 2018 أن شركته تعمل على تطوير هذه الميزة، التي يمكن تسميتها بميزة "مسح السجل"، والتي تسمح للمستخدمين بالاطلاع على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي يستخدمونها، والتي قد تحتفظ ببعض بياناتهم المتعلقة بحساب "فيسبوك".

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين رؤية البيانات التي تشاركها التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأخرى مع "فيسبوك" والتحكم فيها، ويمكن للمستخدمين إزالة تلك المعلومات وفك ارتباطها مع "فيسبوك"، بالإضافة إلى القدرة على منع موقع التواصل الاجتماعي الشهير من الوصول إلى جميع الأنشطة التي يقومون بها خارج شبكته، بحسب "روسيا اليوم".

وحول إطلاق هذه الميزة مؤخرا، قال في تدوينة : "أحد أهدافنا الرئيسية للعقد القادم هو تطوير حماية أقوى وخصوصية أكبر لموقع "فيسبوك"، لدينا الكثير للقيام به، وهذا الأمر من أولويات فريقنا في الشركة، وأولوية بالنسبة لي شخصيا".

وأشارت "فيسبوك" إلى أنها اختبرت الميزة المذكورة خلال الأشهر الماضية في 3 دول، هي: كوريا الجنوبية وإسبانيا وإيرلندا.