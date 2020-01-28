إبرة لكشف السرطان

توصّل باحثون في جامعة إكستر البريطانية إلى اختراع «إبرة ذكية» تسرّع عملية الكشف عن الإصابة بالسرطان وتشخيصه. ويستخدم هذا الجهاز الجديد تقنية تعرف بمطيافية رامان لتسليط ضوء ليزر خفيف على الجزء الذي تتم معاينته من الجسم مع إمكانية تحديد الورم في ثوانٍ معدودة. ويشير الباحثون إلى أن الضوء الليزر يتوزع بشكل متفاوت بناءً على صحة الأنسجة أو إصابتها بما يوفر للأطباء معلومات أكيدة حول الإصابة بالسرطان.

ويشير البروفسور نيك ستون إلى أنه يمكن لرأس الإبرة الذكية أن يقيس التغيرات الجزيئية المرتبطة بالمرض في الأنسجة والخلايا وتحديد ما إذا كانت خبيثة أو حميدة.