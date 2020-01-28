قميص يقيس دقات القلب

بواسطة جهاز تخطيط كهربائية القلب مطبوع على نسيج قميص مصنوع من مواد ذكية تمكنت شركة «كيميرا» من تحديد دقات قلب الإنسان بشكل دقيق وتحميلها على السحابة عبر تقنية البلوتوث. عندئذ، تعمل الخوارزميات على تحليل البيانات الواصلة لرصد وجود دقات قلب غير منتظمة بدقة، وتحديد حالات وجود اختلال النظم القلبي، الأمر الذي يساهم في إنقاذ حياة كثيرين.

ويشير تيم براونستون، المؤسس والمدير التنفيذي في «كيميرا» إلى أنه ليس الرياضيون وحسب يستفيدون من المنتج، بل الجميع، وأكد على العمل على تطويره بحيث يمكن استخدامه عيادياً لاسيما للأشخاص الذين يعانون أمراضاً في القلب.