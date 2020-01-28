«سبراي» لترقيع الجلد

في تقنية ترتكز على الخلايا الجذعية، المستخلصة من شريحة صغيرة من الأنسجة السليمة والموضوعة داخل سائل، تمكّن الدكتور يورغ غيرلاش من مركز «ميرسي للحروق» في مدينة بيتسبرغ الأمريكية من ابتكار علاج حديث للحروق يقضي بترقيع الجلد من خلال رش المنطقة المتضررة كما العطر.

ويعمل «مسدس الجلد» (سبراي) على رش وصفة من الخلايا الجذعية تحدث عملية شفاء سريع لحروق من الدرجة الثالثة، خلافاً لزراعة الجلد وترقيعه التي تترك ندباً وتستغرق فترات طويلة. ويذكر أن تقنية الرش الحديثة قادرة على شفاء المريض تماماً خلال بضعة أيام فقط.