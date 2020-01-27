ارتفاع إيرادات اشتراكات تطبيقات الأجهزة الذكية في أمريكا

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

أظهر تقرير اقتصادي أن إيرادات اشتراكات تطبيقات الأجهزة الذكية في الولايات المتحدة ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 21% إلى 4.6 مليارات دولار مقابل 3.8 مليارات دولار في العام السابق.

وبحسب التقرير الذي أعدته شركة «سينسور تاور»، فإن هذه الحصيلة هي إيرادات أشهر 100 تطبيق يتم استخدامها باشتراك وليس مقابل الشراء بسعر نهائي.

كما أشار التقرير إلى أن إيرادات الاشتراكات شكلت 19% من إجمالي إنفاق المستخدمين على تطبيقات الأجهزة الذكية في الولايات المتحدة العام الماضي سواء عبر «آب ستور» أو «غوغل بلاي» وكان 24 مليار دولار.

وذكر التقرير أن حصة «تيندر» من إجمالي إيرادات أشهر 100 تطبيق للأجهزة الذكية خلال 2019 كانت 10% بفضل الاشتراكات الشهرية.