ارتفاع مبيعات ألعاب الهواتف في كوريا الجنوبية

المصدر: (سيئول - د ب أ)

أظهرت بيانات قطاع الألعاب في كوريا الجنوبية أن مبيعات سوق الألعاب للهواتف في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 5.2% على أساس سنوي، لتتجاوز 4.2 تريليونات وون (3.6 مليارات دولار) العام الماضي.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية أنه وفقاً للبيانات الصادرة عن منصة البيانات الضخمة المتخصصة في الهواتف «إيجاووركس» فقد بلغت مبيعات الألعاب في متاجر تطبيقات الهواتف الثلاثة متجر «جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد»، ومتجر «تطبيقات آبل لأجهزة الأيفون»، ومتجر «وان» ما مجموعه 4.29 تريليونات وون العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن متجر «جوجل بلاي» حقق مبيعات بقيمة 3.37 تريليونات وون العام الماضي، بنسبة 78.6% من مجموع المبيعات. وجاء متجر «وان» في المركز الثاني، ومتجر «تطبيقات آبل» في المركز الثالث.

وعلى أساس شهري، ارتفعت المبيعات بصورة حادة في نوفمبر الماضي، عندما أطلقت شركة «إن.سي سوفت» لعبة «لينياج 2 إم» وهي لعبة متعددة اللاعبين على الإنترنت.