«غوغل» لن تعيد تصميم متصفحها

المصدر: (نيويورك - وكالات)

تراجعت شركة غوغل عن إعادة تصميم شكل متصفحها للبحث المثير للجدل، معلنة أنها تختبر بعض عناصر المظهر الجديد، وذلك استجابة لتعليقات المستخدمين بعد أن أجرت عملاقة البحث أحد أكبر التغييرات على كيفية عرض نتائج البحث في سجل الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، مع دخول التغييرات حيز التنفيذ خلال الأسبوع الماضي.

وتضمن ذلك التغيير تعديلات مرئية تجعل من الصعب التمييز بين نتائج البحث والإعلانات مع إزالة التراكبات اللونية وإدخال الأيقونات الصغيرة للعلامات التجارية بجانب النتائج غير الإعلانية، والمعروفة على الويب باسم Favicons، وهي عبارة عن أيقونات صغيرة بقياس 16×16 بيكسل يتم عرضها بجوار عنوان URL الخاص بالموقع في شريط عناوين المتصفح.